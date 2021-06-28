ضبط مواد ممنوعة في زرباطية

2021/06/28 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة مديرية شرطة الكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط مواد ممنوعة في ناحية زرباطية بمحافظة واسط.

وقالت القيادة في بيان صحفي، ان ” مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط عجلة وهي محمله بمادة ” حبيبات بلاستك بولي اثلين”بوزن 30.060 طنا بعد التدقيق تبين أنها تحمل مادة أخرى بنصف حمولة العجلة أكياس غير موسومة “بودرة سوداء” غير مصرح بها”.

واضافت انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار السيد قاضي التحقيق”.

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