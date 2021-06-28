الأمم المتحدة تدعو لمنع التصعيد على الحدود العراقية السورية

2021/06/28 | 20:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع لفصائل عراقية مسلحة على الحدود العراقية السورية.

وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "تابعنا التقارير حول الضربات الأمريكية في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.



والأمين العام لا يزال يشعر بالقلق من الأوضاع غير المستقرة في هذه الأراضي".

وأضاف ديوجاريك أن غوتيريش "يدعو من جديد كل الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومنع الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية".

وكان البنتاغون قد أفاد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على أهداف لفصائل عراقية مسلحة في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، لـ"القضاء على تهديد" وردا على سلسلة من الهجمات الموجهة ضد "مصالح الولايات المتحدة" في العراق.

PUKmedia / وكالات

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