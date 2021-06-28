إجماع دولي على ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين

2021/06/28 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزراء خارجية الولايات المتحدة، وإيطاليا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والعراق، وأيرلندا، واليابان والأردن، ولبنان، وهولندا، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركي، والإمارات، والمملكة المتحدة، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع عقدوه في روما على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لجائحة كورونا لجميع السوريين.

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