2021/06/28 | 20:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن مشروع عراقي رسمي لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، فيما كشفت عن الإجراءات الخاصة به. وقالت مديرة المخلفات الصلبة والبيئة في الأمانة ثورة الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “وزارة الكهرباء لديها قرار من مجلس الطاقة الوزاري بشراء الطاقة الكهرباء المنتجة من النفايات وباسعار تشجيعية”، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تعلن عن مشروع عراقي رسمي لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات first appeared on النور نيوز.

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