البيت الابيض: الضربات الجوية التي شنتها امريكا على مواقع في العراق تأتي في اطار الدفاع عن النفس

2021/06/28 | 20:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنه أبلغ بعض أعضاء الكونغرس قبل تنفيذ ضربات جوية في سوريا والعراق، مؤكدا أنه على اتصال وثيق بشركائه في المنطقة.وقال ان “الضربات الجوية التي شنتها امريكا على مواقع في العراق تأتي في اطار الدفاع عن النفس”، مبينا ان “الغارات استهدفت منشآت تابعة لفصائل مدعومة من ايران تستخدم لتخزين […]

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