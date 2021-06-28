بالوثيقة.. اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية يؤكد بقاء القوات الامريكية في العراق يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية

2021/06/28 | 20:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية، حميد الحسيني، اليوم الاثنين، ان بقاء القوات الامريكية في العراق يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، حيث انها لاتملك غطاء شرعي أمد البقاء بعد ان اصدر مجلس النواب قراره بضرورة خروجها.

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