وزير الخارجية يؤكد انعكاس الوضعين الأمني والإنساني في سوريا على الوضع في العراق بشكل مباشر

2021/06/28 | 20:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان الوضعين الأمني والإنساني في سوريا انعكس على الوضع في العراق بشكل مباشر، مشيرا إلى أهمية الإسراع بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري بعيداً عن كل […]

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