البيت الأبيض يعلن أنه أبلغ أعضاء بالكونغرس قبل تنفيذ الضربات الأخيرة

2021/06/28 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ بعض أعضاء الكونغرس قبل تنفيذ ضربات جوية في سوريا والعراق، مؤكدا أنه على اتصال وثيق بشركائه في المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الضربات الجوية الاخيرة مبررة”، مبينا أن “الرئيس جو بايدن هو من أمر بشن هذه الضربات الجوية للحد من التصعيد وهي كانت ضرورية ومناسبة”.

وأضاف: “هذه الضربات الجوية تستهدف الحد من خطر التصعيد ولا علاقة لها بزيارة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى واشنطن”، مشيرا إلى أنه “يتطلع إلى اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت لكن لم يتحدد موعد بعد”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في بيان أن “القوات العسكرية الأمريكية شنت في وقت مبكرا من اليوم، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها المليشيات المدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا”،

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