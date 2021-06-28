الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس بعد الضربات الأمريكية على حدود سوريا والعراق

2021/06/28 | 20:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع للـ”الحشد الشعبي” على الحدود السورية العراقية.

وقال ستيفان ديوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: “تابعنا التقارير حول الضربات الأمريكية في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.



والأمين العام لا يزال يشعر بالقلق من الأوضاع غير المستقرة في هذه الأراضي”.

وأضاف ديوجاريك أن غوتيريش “يدعو من جديد كل الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومنع الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ليلة الأحد إلى الاثنين، أن قواتها الجوية قصفت “منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران” في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، الأمر الذي أثار رفضا واستنكارا من قبل كل من دمشق وبغداد.

وقال “الحشد الشعبي” في بيان إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصرها وإضرار عدة طائرات مسيرة ومستودعات أسلحة.

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