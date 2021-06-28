الأمم المتحدة تدعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس بعد استهداف مواقع للحشد الشعبي

2021/06/28 | 20:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.

وقالت الأمم المتحدة ان أي تصعيد سيعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية بين جميع الأطراف، مضيفة ان الأمين العام، أنطونيو غوتيريش يدعو من جديد كل الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومنع الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في المستقبل.

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