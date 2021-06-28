البصرة.. تنفيذ عمليات للبحث عن المطلوبين ومثيري النزاعات العشائرية

2021/06/28 | 20:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليات واسعة للبحث عن المطلوبين قضائياً ومثيري النزاعات العشائرية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة. وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القوات الأمنية باشرت بعمليات واسعة للبحث عن المطلوبين قضائيا ومثيري النزاعات العشائرية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات البصرة، من خلال اللواء 36 الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية أفواج الطوارئ شرطة محافظة البصرة وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات وكذلك الوكالات الاستخبارية". وأضافت، أن "القوات الأمنية والعسكرية المشاركة ضمن الواجب تمكنت من إلقاء القبض على 13 مطلوباً للقضاء، أربعة منهم متهمين بتجارة المواد المخدرة والمشروبات الكحولية". وتابعت أن "أهم النتائج مصادرة بندقية آلية كلاشنكوف عدد 18 رشاشة وBKC عدد/2 وبندقية أمريكي M16 عدد/2 وكذلك بندقية جي سي إيرانية عدد/1 وبندقية بلجيكية عدد/1 بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك كميات من المواد المخدرة والمشروبات الكحولية وعلى محورين".وأشارت إلى أن "عمليات المحور الأول جرت من خلال اللواء 36 الآلي والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة والوكالات الأمنية والاستخبارية شملت مناطق أبو صخير ومركز قضاء الكرمة والهارثة والصينخ ويعتبر القاطع الشمالي لمحافظة البصرة". وبينت أن "عمليات المحور الثاني جرت من خلال لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة وافواج الطوارئ وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات بالإضافة إلى الوكالات الاستخبارية وشملت مناطق قضاء الزبير وأبو الخصيب وام الرصاص وكذلك السيبة الفاو ويعتبر القاطع الجنوبي الغربي لمحافظة البصرة".

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