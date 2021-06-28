واشنطن تطلب من حلفائها استعادة مواطنيهم المقاتلين بصفوف تنظيم داعش

2021/06/28 | 21:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة إعادة مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أن قضيتهم لا يمكن أن تبقى دون حل.وقال بلينكن اليوم الاثنين إن 10 آلاف من مقاتلي تنظيم داعش ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، ووصف الوضع بأنه …

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