الصحة تكشف عن مقدرتها في التعامل مع الموجة الثالثة لكورونا

2021/06/28 | 21:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن مقدرتها في التعامل مع الزيادة المتوقعة بكورونا بعد دخول الموجة الثالثة للعراق.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لـ”المركز الخبري الوطني” إن “المؤسسة الصحية قادرة على […]

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