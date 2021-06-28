محسن الشيخ راضي لم يكن صادقا في مذكراته/الجزء الاخير - فاضل عباس البدراوي

2021/06/28 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_عباس_البدراوي عبثا يحاول محسن الشيخ راضي، التنصل عن مسؤوليته ومسؤولية بقية أعضاء قيادة حزبه وأمين سرهم علي صالح السعدي، عن جرائم التعذيب السادي الوحشي الذي تعرض له قادة الحزب الشيوعي وكوادره، في قدمتهم سكرتير اللجنة المركزية الشهيد الخالد سلام عادل، في قصر النهاية ومحكمة الشعب والنادي ألاولمبي وبقية مراكز الاعتقال والتعذيب في سائر ارجاء العراق، يجهد الشيخ راضي نفسه في القاء اللوم على الجناح العسكري لحزبه وبقية ......





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