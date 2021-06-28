بالفيديو.. رسالة من مدير مركز العراق لحقوق الإنسان إلى الكاظمي: لا كهرباء في البصرة

2021/06/28 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدير مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، عن امتعاضه لسوء الخدمات والكهرباء في محافظة البصرة، متسائلا، اين الـ80 مليون دولار التي صرت على الطاقة؟، مطالباً باستدعاء الوزراء المخفقين في مامهم ومحاسبتهم، وعدم تدخل الاحزاب في قضية الكهرباء.

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