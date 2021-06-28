بتعادل مثير .. كرواتيا واسبانيا يؤجلان حسم مباراتهما بالوقت الاصلي

2021/06/28 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعادل منتخبا كرواتيا واسبانيا بثلاثة اهداف لكل منهما في مباراة الدور ثمن النهائي لكاس الامم الاوربية /يورو 2020/.وسجل اهداف منتخب كرواتيا كل من الحارس الاسباني خطا في مرماه بالدقيقة 20 وميسلاف في الدقيقة 85 و ماريو في الدقيقة 92.بينما سجل اهداف اسبانيا كل من بابلو في الدقيقة 38 وسيزار 57 وفيران 77./انتهى3

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