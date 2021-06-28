القبض على ١٣ مطلوبا ومصادرة اسلحة غير مرخصة في البصرة

2021/06/28 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوة امنية مشتركة القبض على ١٣ مطلوبا أربعة منهم بتهمة تجارة المواد المخدرة والمشروبات الكخولية.وقالت قيادة عمليات البصرة في بيان انه تم القبض على ١٣ مطلوبا للقضاء أربعة منهم بتهمة تجارة المواد المخدرة والمشروبات الكحولية .واضاف : ان القوات الامنية ضادرت ١٨ بندقية آلية كلاشنكوف ورشاشتين BKC وبنادق اخرى و كميات من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك كميات من المواد المخدرة والمشروبات الكحولية ./انتهى

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