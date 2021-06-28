2021/06/28 | 21:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، من انعكاسات الوضع السوري على العراق، فيما أشار إلى أهمية الإسراع بإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري بعيداً عن كل المتغيرات السياسية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين ألقى كلمة في الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد ضمن اعمال الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدوليّ للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في روما، حيث عبر الوزير عن قلق العراق من الاوضاع الانسانية الحالية السيئة في سوريا”.

وتابعت أن “الوزير تطرق الى موضوع المخيمات للنازحين واللاجئين في سوريا والعراق ووجود ملايين من النازحين والمهاجرين من سوريا في العراق والدول المحيطة بسوريا، حيث يتواجد اللاجئون السوريون في اقليم كردستان، وتحاول حكومتا المركز والاقليم توفير الدعم لهم”.

وأكد حسين “وجود حاجة ملحة لتوفير الدعم للعراق وحكومة الاقليم في هذا المجال”، لافتا الى أن “حالة عدم الاستقرار في سوريا، لها انعكاساتها على الوضع الامني العراقي”.

وأشار إلى “ضرورة اجراء مقاربة جديدة للتعامل مع الوضع السوري وحل الازمة الراهنة في ظل المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية بما يساهم بالتخفيف من ازمة الشعب السوري الانسانية”، مشددا على “اهمية الاسراع في ارسال المساعدات الانسانية الى الشعب السوري بعيدا عن كل المتغيرات السياسية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يحذر من انعكاسات الوضع السوري على العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يحذر من انعكاسات الوضع السوري على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).