2021/06/28 | 21:22 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قصف يستهدف محيط حقل العمر النفطي بريف دير الزور السورية

وسائل اعلام: قصف صاروخي يستهدف قوات التحالف الدولي في دير الزور بسوريا

وسائل اعلام: القصف استهدف مواقع فصائل موالية للنظام السوري

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