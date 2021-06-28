نائب يؤكد ضرورة عقد جلسات مجلس النواب

2021/06/28 | 21:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ضرورة عقد المجلس لجلساتها لوجود مشاريع قوانين مهمة للتصويت عليها خلال عمر المجلس المتبقي، اهمها التصويت على اعضاء محكمة الاتحادية وقانون الضمان الاجتماعي.

هذا ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم غد الثلاثاء، جلسته رقم 2 للتصويت على اعضاء محكمة التمييز الاتحادية وحماية حقوق الموظف الحقوقي.

وقال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عقد اجتماعا مع الكتل السياسية جرى خلاله الاتفاق على ضرورة عقد جلسات مجلس النواب.

واضاف نرمو: ان وجود قوانين مهمة يؤكد ضرورة عقد جلسات المجلس، وخصوصا ان اسماء الاعضاء تم تقديمه بشكل رسمي الى مجلس النواب، مبينا ان من الامور المهمة التي يجب البت فيها، هو اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان كون اللجنة ينتهي عملها نهاية شهر تموز من العام الحالي.

وشدد عضو مجلس النواب، ان من القوانين المهمة الاخرى، هو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، منوها الى انه تم عقد ورشة برعاية منظمة العمل الدولية وطاقم وزاري واعضاء مجلس النواب في اربيل قبل 10 ايام، مضيفا، ان ورشة اخرى ستعقد خارج البلاد، لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون الذي يخص شريحة واسعة من العمال وخصوصا القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة دراسة القانون بشكل مستفيض قبل التصويت عليه.

وكان النائب حسن آلي، عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد قال في تصريح سابق لـ PUKmedia: ان جلسة مجلس النواب ستبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء المقبل، موضحا، انه تقرر في اجتماع رؤساء الكتل انعقاد جلسات مجلس النواب خلال ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع.

واضاف: ان المجلس سيتخذ اجراءات بحق النواب الذين يتخلفون عن حضور جلساته، مشيرا الى ان جدول اعمال الجلسة هي نفسها التي تأجلت قبل نحو اسبوع.

PUKmedia خاص

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