القصف الأمريكي: الفصائل تفكر باقتحام السفارة.. والكاظمي يحاول التهدئة

2021/06/28 | 21:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تتواصل تداعيات القصف الأمريكي على موقع للفصائل المسلحة على الحدود العراقية، حيث عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الإثنين، اجتماعًا طارئًا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بعد اتصالات لتهدئة الفصائل.

طلب الكاظمي من قادة فصائل مسلحة الهدوء وعدم اللجوء بعد تهديدات باقتحام المنطقة الخضراء

وأعرب المجلس الوزاري للأمن الوطني، وفق بيان لمكتب الكاظمي، 28 حزيران/يونيو، عن "استنكاره الشديد وإدانته للقصف الأمريكي الذي استهدف موقعًا على حدودنا مع سوريا"، وأكّد أنّ "هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية، ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية".

الحكومة تدرس خيارات الرد..

وقال البيان، إنّ "المجلس يدرس اللجوء إلى كلّ الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تنتهك أجواء العراق وأراضيه، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبباته والعمل على عدم تكراره مستقبلاً".

وشدد المجلس، على "رفضه الكامل جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه، في الوقت الذي عززت فيه الحكومة خطواتها بانتهاج سياسة هادئة، واعتماد مبدأ الحوار سبيلاً للحد من حدة الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأكّد المجلس، أن "الحكومة لديها جلسات حوار متواصلة مع الجانب الأمريكي، وصلت إلى مراحل متقدمة وإلى مستوى البحث في التفاصيل اللوجستية، لانسحاب القوات القتالية من العراق والذي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا".

محاولة للتهدئة..

فيما قال مصدر سياسي لـ "الترا عراق"، إنّ اتصالات جرت بين الكاظمي وقيادات الفصائل المسلحة وبعض الشخصيات السياسية للتهدئة.

وأظهرت صورة، اجتماع العامري مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والمحمداوي، فيما شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا وإجراءات مشددة.

وبيّن المصدر مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "الكاظمي حاول إقناع الفصائل بعدم التصعيد بعد التحشيد من قبلها للرد العسكري أو اقتحام السفارة الأمريكية أثناء تشييع قتلى القصف غدًا في بغداد، كما حدث نهاية عام 2019"، مبينًا أنّ "حركة كتائب حزب الله رفضت طلب التهدئة".

الكتائب ترفض!

هذه المعلومات أكّدتها تغريدة "أبو علي العسكري"، المتحدث باسم "كتائب حزب الله"، إذ دعا إلى رفع وتيرة العمليات الهجومية ضد المواقع الأمريكية في العراق كمًا ونوعًا.

وقتل 5 من عناصر من الفصائل المسلحة وأصيب آخرون، بقصف نفذته طائرات أمريكية على مواقع في العراق وسوريا.

ووقعت الضربات في الساعة الثانية من فجر الإثنين، 28 حزيران/يونيو، واستهدفت على الجانب العراقي من الحدود نقاط ومخازن أسلحة لكتائب "حزب الله" وكتائب "سيد الشهداء"، حيث أصابت بالتحديد أهدافًا قرب معبر رسمي في قضاء القائم على الحدود العراقية السورية، وفق مصادر تحدثت لـ "الترا عراق".

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