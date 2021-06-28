"إهانة رموز الجزائر".. جدل لاعتقال نائب سابق وخشية من حرف البوصلة

2021/06/28 | 21:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تدعو فيه فعاليات مؤيدة للحراك الجزائري المطالب بالتغيير، لمسيرة حاشدة في 5 يوليو المقبل، لتأكيد توحيد الصفوف، تواصل السلطات اعتقال نشطاء ومعارضين، بتهم تتعلق في الغالب بالمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.

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