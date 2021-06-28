2021/06/28 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#منصور_الريكان في مقهى التجذيرْللإيرادِ والتصديرْوأنا ملتذٌّ بالشايْ ….وكديكٍ منفوشٍ الريشْوأمامَ صديقي القصاصْإذ وشوشنيْ :هل ترغبُ يا صاحَ المتعب بنشرِ قصيدةْبصحيفة حزبٍ مشهورْولكوني شاعرُ مذبوحْمن جيلِ الدمعةِ والنوحْوأكرهُ بعضَ إذاعاتٍ للدسِّ أو للبوحْوالمخفيِّ للمقبورِ والمسموحْوالصحفِ الظاهرةِ الحرةِ والمأجورةْوأخافُ منْ ( ت في - أي أمْ أنْ )ولسان ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القناص الأحول ،،،،، - منصور الريكان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#منصور_الريكان في مقهى التجذيرْللإيرادِ والتصديرْوأنا ملتذٌّ بالشايْ ….وكديكٍ منفوشٍ الريشْوأمامَ صديقي القصاصْإذ وشوشنيْ :هل ترغبُ يا صاحَ المتعب بنشرِ قصيدةْبصحيفة حزبٍ مشهورْولكوني شاعرُ مذبوحْمن جيلِ الدمعةِ والنوحْوأكرهُ بعضَ إذاعاتٍ للدسِّ أو للبوحْوالمخفيِّ للمقبورِ والمسموحْوالصحفِ الظاهرةِ الحرةِ والمأجورةْوأخافُ منْ ( ت في - أي أمْ أنْ )ولسان ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القناص الأحول ،،،،، - منصور الريكان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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