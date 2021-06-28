الصحة تعلن تزايد الإقبال على لقاح كورونا وعدم تسجيل أعراض على المتطعمين

2021/06/28 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، زيادة الإقبال على لقاحات كورونا، فيما أكدت عدم تسجيل أية أعراض جانبية على من تم تطعيمهم باللقاح.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، إن "الاقبال على لقاح كورونا حالياً أفضل من المدة الماضية إلا أن نِسبة الإقبال مقارنة بباقي دول العالم لا ترتقي للمستوى المطلوب".

وأكد أن "جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة آمنة وفعالة ومصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية ولا يوجد تفضيل بين لقاح وآخر"، لافتا إلى أن "الوزارة لم تسجل أية أعراض جانبية على المتلقحين".

وحذر من أن "الإصابات بفيروس كورونا تزداد وسجلت وفيات في صفوف الشباب وأكثر فئة عرضة للخطر هم كبار السن"، حاثاً المواطنين على الإسراع بالتطعيم باللقاح باعتباره الطريقة الأمثل للتحصين من الوباء".

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة من دخول العراق بموجة ثالثة من وباء كورونا أشد من الموجتين الأولى والثانية، فيما دعت إلى الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والإسراع بتلقي اللقاح المضاد لتقليل معدل الإصابات والوفيات.

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