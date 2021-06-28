أكبر 3 مناطق ببغداد تواجه أزمة مياه وحقوق الإنسان تخاطب الكاظمي بالتدخل

2021/06/28 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالبت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء للتدخل بحل ازمة مياه الشرب التي تضرب عددا من مناطق العاصمة بغداد.

وقالت عضو اللجنة فاتن الحلفي لـ(بغداد اليوم)، إن "أزمة مياه ضربت عددا من مناطق العاصمة ومنها الكاظمية ومدينة الصدر وسبع قصور ومناطق أخرى من العاصمة"، محذرة من "واقع بيئي وصحي سيئ ستشهده تلك المناطق".

وأضافت، "طالبنا رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة المياه باقرب وقت، نظراً للظروف السيئة التي يمر بها سكان العاصمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي".

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