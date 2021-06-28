مولود اوغلو : تركيا الدولة الوحيدة من حلف الناتو التي حاربت في الجبهات الامامية ضد داعش الارهابي

2021/06/28 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده هي الدولة الوحيدة ضمن حلف شمال الأطلسي "ناتو"، التي حاربت في الجبهات الأمامية، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.وقال لصحيفة "Il Messaggero" الإيطالية، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش، بالعاصمة روما ان : تركيا أنزلت ضربات قاصمة على البنية المالية والتخطيطية لتنظيم "داعش"، قبل تنفيذه هجمات إرهابية كبيرة.وأشار إلى : تحييد القوات التركية ل 4 آلاف و500 من عناصر "داعش"، حتى الآن في سوريا والعراق، إلى جانب إفشالها محاولات انضمام إلى صفوف التنظيم الارهابي.وأضاف أن "داعش" الإرهابي، لا يزال يشكل تهديدا رغم الإعلان عن القضاء عليه، لافتاً إلى الاجتماع الوزاري الحالي في روما، يشكل فرصة لوضع خارطة طريق لتقييم مكافحة الدول أعضاء التحالف الدولي، للتنظيمات الإرهابية.وفي سياق آخر، قال تشاووش أوغلو إن تركيا لها مصلحة كبيرة في رؤية سوريا بلداً مستقراً ينعم بالاستقرار والرخاء، مبيناً أن حالة الفوضى الراهنة هناك، يشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية.وأشار إلى أنه لدى أنقرة قناعة بعدم وجود حل للأزمة السورية سوى عبر عملية سياسية سورية تستند لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254./انتهى3

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