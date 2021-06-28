قصف مدفعي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

2021/06/28 | 21:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد موقع “المرصد السوري” المعارض، اليوم الاثنين، باستهداف قاعدة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر، قولها “سقطت عدة قذائف مدفعية في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.”

وأفادت المصادر، بأن “الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور”، حسب ما ذكر المرصد.

وفي سياق ذلك، حلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

يشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت فجر اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي، ما أدى إلى استشهاد أربعة عناصر من الحشد، عند الحدود العراقية السورية.

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