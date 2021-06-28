2021/06/28 | 21:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الصحة، الاثنين، زيادة الإقبال على لقاحات كورونا، فيما أكدت عدم تسجيل أية أعراض جانبية على من تم تطعيمهم باللقاح. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “الاقبال على لقاح كورونا حالياً أفضل من المدة الماضية إلا أن نِسبة الإقبال مقارنة بباقي دول العالم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: إقبال متزايد لتلقي لقاح كورونا ولم تسجل أعراض على المتطعمين first appeared on النور نيوز.

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