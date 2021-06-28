2021/06/28 | 21:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، فرض ضرائب بنسبة 10% على المرافق السياحية التي تقدم الخدمات للسائحين.

وبحسب وثيقة صادر عن الوزارة، موقعة من قبل اوات شيخ جناب وزير المالية في اقليم كوردستان، فان مديرية الضرائب العامة فرضت ضرائب بنسبة 10% على المحال وجميع المرافق السياحية التي تقدم خدماتها للسياح، مبينة انه ولهذا الغرض، يجب على ادارة المناطق السياحية تقديم تقرير شهري للمحلات والضرائب المفروضة عليها الى مديرية الضرائب العامة.

القرار وبحسب الوثيقة، تشمل ( الفنادق، الموتيلات، المطاعم، الكافتريات، البارات، النوادي الليلية) فئة اربع نجوم، مشيرة الى ان اي جهة لا تلتزم بالقرار سيتم معاقبتها وفق القوانين.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية اقليم كوردستان تفرض ضريبة جديدة على قطاع السياحة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية اقليم كوردستان تفرض ضريبة جديدة على قطاع السياحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).