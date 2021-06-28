2021/06/28 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة من الفوضى شهدتها منطقة القائم الحدودية العراقية، فيما دب الهلع في صفوف مليشيات مسلحة، بعد أن نفذ الطيران الأميركي ضربات دقيقة ضد هذه الفصائل المدعومة من إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها الجماعة ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق، بحسب مصادر محلية تحدثت لموقع "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الضربات الأميركية بالعراق.. إصابات مباشرة وهلع في صفوف الميليشيات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الضربات الأميركية بالعراق.. إصابات مباشرة وهلع في صفوف الميليشيات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).