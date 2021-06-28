2021/06/28 | 21:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، موعداً تقريبياً لعودة المفسوخة عقودهم من أفرادها، فيما أكدت إطلاق فروقات رواتب المنتسبين خلال الأسبوع المقبل.وقال مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريبا.. عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريبا.. عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).