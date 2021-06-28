2021/06/28 | 22:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، إتمام إعادة 200 عائلة لمناطق سكانها في المحافظة، فيما أشارت إلى وجود عمل حكومي لإعادة الخدمات الأساسية لأهالي المناطق المحررة من عصابات داعش في إطار جهود إعادة الاستقرار.وقال معاون محافظ صلاح الدين محمد محمود حسين الجبوري، إن “المحافظة تمكنت من غلق جميع مخيمات النازحين من خلال تطبيق برامج إعادة النازحين”.وأضاف، أنه “تمت اعادة النازحين إلى مناطقهم في العوجة جنوب مركز مدينة تكريت ومنطقة الرفيعات التابعة لقضاء بلد وحاليا تمت عودة 200 عائلة تدريجيا وهناك برامج خاصة من الحكومة المركزية تمول المحافظة ببرنامج إعادة استقرار المناطق المحررة”.وتابع الجبوري، أن “المحافظة تعمل على إعادة الخدمات الأساسية للمناطق التي تعرضت لسيطرة عصابات داعش الارهابية لغرض إعادة الاستقرار ولتوفير السلم المجتمعي وخاصة جنوب مناطق المحافظة”.

التالي

منذ 24 دقيقة

الصحة تحسم الجدل بشأن تسجيل أعراض جانبية لمتلقي اللقاح

منذ 5 ساعات

الإعلام الحكومي تعلن عن اتفاقات حاسمة بشأن ملف المياه

منذ 5 ساعات

المباشرة بتنفيذ مشروع “تطوير قناة الجيش”

منذ 6 ساعات

المنافذ تعيد عجلة محملة بـ (انابيب معدنية) إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية

منذ 6 ساعات

الصحة تسجل 6346 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 7 ساعات

وزارة التعليم تتفق مع محافظة بغداد على استكمال البنى التحتية للجامعات

منذ يوم واحد

النفط: كلفة استيراد البنزين المحسن أعلى من سعر بيعه للمواطنين

منذ يوم واحد

الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من لقاح فايزر

منذ يوم واحد

المالية: نتجه نحو سياسة تعظيم الإيرادات غير النفطية

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 4468 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة 200 عائلة نازحة لمناطق سكناها في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة 200 عائلة نازحة لمناطق سكناها في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).