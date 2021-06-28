2021/06/28 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، من تدمير 3 أوكار للعصابات الإرهابية المهزومة في محافظة كركوك .وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تأكيداً لتوجيهات قائد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 3 أوكار للعصابات الإرهابية المهزومة في كركوك المركز الخبري الوطني.

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