UNAMI: أيّ تصعيد يمكن أن يقوض الجهود الدبلوماسية

2021/06/28 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي، يوم الاثنين، ان أيّ تصعيد يمكن أن يقوض الجهود الدبلوماسية لحل التوترات الاقليمية.

وقالت البعثة في تغريدة على منصة تويتر: "فيما يتعلق بتقارير عن ضرباتٍ جوية أمريكية على الحدود العراقية السورية: ما تزال الأمم المتحدة قلقة بشأن الوضع المتقلب في المنطقة وتجدد دعوتها العاجلة لضبط النفس.

واضافت: ان "أيّ تصعيد يمكن أن يقوض الجهود الدبلوماسية الجارية لحل التوترات الإقليمية سلمياً".

وكان البنتاغون قد أفاد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة شنت ضربات جوية على أهداف لفصائل عراقية مسلحة في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، لـ"القضاء على تهديد" وردا على سلسلة من الهجمات الموجهة ضد "مصالح الولايات المتحدة" في العراق.

PUKmedia متابعة

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