العراق والسعودية يناقشان آلية العمل في مذكرة التفاهم للنقل البري والاتفاق عليها

2021/06/28 | 22:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناقشت وزارة النقل، الاثنين، مع الجانب السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية آلية العمل في مذكرة التفاهم للنقل البري والاتفاق عليها وحسم موضعها. وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “عقدت اجتماعا مهما مع الجانب السعودي للجنة النقل والمنافذ الحدودية عبر الدائرة الفيدوية برئاسة مدير عام النقل البحري محي الدين الامارة …

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