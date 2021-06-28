فك لغز جريمة غامضة والقبض على الجاني في كركوك

2021/06/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت، اليوم الاثنين، العثور على جثة متروكة داخل مكب للنفايات على الطريق الحولي كركوك – السليمانية.

واوضحت المديرية في بيان، ان "مفارز قسم مكافحة إجرام كركوك - شعبة مكافحة إجرام ازادي شرعت بالتحري وجمع المعلومات، حيث تم التعرف على المجنى عليه وبعد تدوين أفادات المدعين بالحق الشخصي ومن خلال ذلك تم الاشتباه بعدد من الأشخاص وبعد مجابهتهم بالأدلة المستحصلة من موقع الجريمة، وكذلك الأدلة المستحصلة من كاميرات المراقبه اعترف أحدهم بقيامه بقتل المجنى عليه نتيجة خلافات سابقة".

واضافت ، انه "تم تدوين أقواله أبتدائياً وقضائياً، وتم إجراء كشف الدلالة من قبل السيد قاضي التحقيق وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع ".

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