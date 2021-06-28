التعليم النيابية تقطع الشك باليقين بخصوص الدوام الحضوري في الجامعات

2021/06/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الاثنين، حقيقة وجود قرار حيال دوام الحضوري في الجامعات العراقية، لافتة إلى عقد اجتماع موسع مع وزارة التعليم لمتابعة عدة ملفات. وقال عضو اللجنة طه حمد أمين لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنته عقدت اجتماعا موسعا مع وزارة التعليم العالي لمتابعة ملفات عدة لم يجر التطرق لموضوعة الدوام الحضوري"، مؤكدا "عدم وجود أي متغيرات حاليا ولم تصل اي تعلميات صادرة من الوزارة للجامعات بهذا الصدد". وأضاف أمين، أن "وزارة التعليم العالي لديها ممثل في اللجنة العليا للسلامة والصحة وأي مستجدات أو قرارات تصدر حيال الملف الوبائي بعد دخول الموجة الثالثة ستعلن للرأي العام، لكن حتى الآن لاتوجد متغيرات في الأوضاع الحالية".وأشار الى أن "وزارة التعليم العالي ستبلغ الجامعات بأية متغيرات تحصل فوراً وسترسم طبيعة الدوام للسنة القادمة سواء للطلبة أو الهيئات التعليمية على نحو يتلائم مع الموقف الوبائي العام في العراق وبالتنسيق مع اللجنة العليا".

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