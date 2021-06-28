سر اعتراض محافظ واسط على دعم شركة نفط الوسط لنادٍ نجفي

2021/06/28 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-واسط

كشفت الحكومة المحلية في محافظة واسط، اليوم الاثنين، عن سعيها لاستحصال دعم لنادي الكوت الرياضي، مستغربة من قيام شركة نفط الوسط بدعم ناد نجفي يحمل اسمها.

وقال محافظ واسط محمد المياحي في لـ(بغداد اليوم)، "نتمنى على شركة نفط الوسط مراجعة طريقة تعاملها مع المحافظة ونسعى لاستحصال دعم ورعاية لنادي الكوت، فان نفط الشركة 90% منه هو من نفط المحافظة، فيفترض بدلا من ان تدعم نادي نفط الوسط النجفي فقط فعليها ان تدعم نادي الكوت".

وأضاف المياحي، أن "صادرات نفط الشركة هو من محافظة واسط وليس من بقية المحافظات، واضافة لكل هذا فان شركة نفط الوسط تمنع انشاء شركة نفط واسط على غرار شركة نفط ميسان والبصرة وذي قار"، مبيناً أن ذلك "يأتي تحسبا لانتهاء الشركة التي تعتمد بنسبة 90% على نفط المحافظة".

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