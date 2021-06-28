القبض على ارهابيين اثنين في بغداد وديالى ..وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الانبار

2021/06/28 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز الاستخبارات العسكرية القبض على ارهابيين اثنين في بغداد وديالى ..وضبطت كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الانبار .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني ان : مفارز استخبارية تمكنت من القبض على ارهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في بغداد منطقة الشعب ببغداد وجلولاء في ديالى .واضافت : ان مفارز استخبارية اخرى ضبطت كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة في مناطق البوحياة بقضاء حديثة والقرية العصرية بالرمادي وتلعفر غرب نينوى تضمنت عبوات ناسفة واسلحة واعتدة متنوعة.على صعيد متصل تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع قسم استخبارات الفرقة ومفارز الطائرات المسيرة من تدمير 3 أوكار للعصابات الإرهابية المهزومة في كركوك.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه تم تنفيذ واجب دهم وتفتيش في وادي /ابو شحمة/ والمناطق المحيطة ضمن ناحية الرشاد بمحافظة كركوك، أسفر عن تدمير 3 أوكار تابعة للعصابات الإرهابية.واضافت : عثر بداخل الاوكار على مواد غذائية وطبية وافرشة وملابس وأواني طبخ والعثور على دراجتين ناريتين./انتهى3/انتهى3

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