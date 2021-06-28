مَلامح وإتجاهات الرأسمال و مَكانة البروليتاريا - الاتجاه الماركسي المعاصر

2021/06/28 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاتجاه_الماركسي_المعاصر المجتمع البشري امام عصر جديد من عولمة الرأسمالية على كافة الاصعدة بما فيها الانتاجية، والتجارة الدولية وإندماج الاقتصاد العالمي كوحدة إقتصادية معولمة، والقوة الانتاحية العالمية الحية (قوة العمل) والتكنولوجيا الذكية، اندماج ووحدة الانتاج والارباح للشركات العالمية الكبرى، حيث اصبح العالم كله بلدأً معولما واحداً لإستثمار وإنتاج و تشغيل العمال و إنتاج سلسلة من المواد الوسطية...



و عبر قوانين موحدة فيم ......





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