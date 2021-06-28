لماذا الأستفتاءالداخلي الأن؟ - مازن الحسوني

2021/06/28 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني ي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب الشيوعي العراقي وبشكل علني عن أجراء استفتاء داخلي لعموم الحزب قبل أن يقوم به .المرات الماضية التي حدث فيها استفتاء داخلي كان لبعض الكادر وليس لعموم الحزب وكذلك كان يجري الأعلان عنه بعد اجراءه .عموم الأستفتاءات التي حدثت هي كانت شكلية ولم يكن المقصود بها حقأ أخذ قناعة الكادر خاصة أذا هنالك قناعة بأنه ربما يختلف عن رأي القيادة،كذلك كان لا يمثل شكلأ من اشكا ......





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