مستشار الكاظمي: قمة بغداد خطوة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث

2021/06/28 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخطة الإصلاح الاقتصادي، علاء عبد الحسين، اليوم الاثنين، قمة بغداد خطوة مهمة في مجال التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.وقال عبد الحسين في برنامج العاشرة […]

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