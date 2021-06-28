بعد العدوان الأمريكي.. الحشد الشعبي يدعو لتشييع الشهداء غداً وسط بغداد

2021/06/28 | 22:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ وجه الحشد الشعبي، جماهير الشعب العراقي بالتواجد قرب جسر الطابقين في الجادرية، وسط العاصمة بغداد، صباح يوم غد الثلاثاء.ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من عدوان الطائرات الأمريكية، على ثلاث مواقع تابعة لألوية في الحشد الشعبي، في القائم غربي محافظة الأنبار، أسفرت عن استشهاد ٤ من عناصره.وذكرت هيئة الحشد، في بيان ورد […]

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