كركوك .. عرض مسرحية مقهی الحاج كريم

2021/06/28 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية مكتب كركوك للمنظمات الديمقراطية للاتحاد الوطني الكوردستاني في كركوك ، شهدت قاعة المناسبات في حي شورجة بمدينة كركوك مساء يوم الاثنين 28 حزيران 2021 عرض المسرحية الكوردية ( چایخانەکەی حاجی کەریم ) اي ( مقهی الحاج كريم ) من اعداد واخراج يوسف محمد.

تتناول قصة المسرحية واقع الحال للمشاكل التي تحدق بالعراق بصورة عامة وكركوك بصورة خاصة.

هذا وشارك في تجسید ادوار المسرحية كل من الفنانين جبار دوزلة، دانيال كريم، ابراهيم محمد، محمدايوب، يوسف محمد، بژدارسيد، نايل محمد، و آلان ابراهيم.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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