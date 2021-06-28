الكناني: الحشد ابطل المشروع “الامريكي الداعشي”

2021/06/28 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي، كامل الكناني، اليوم الاثنين، ان السياسية الامريكية قائمة على المصلحة وهي السطوة على الشعوب الاخرى ونهب ثرواتها، مبينا ان احد مصالح امريكا هي تفتيت دول المنطقة وقد حال الحشد دونها.وقال الكناني في برنامج حصاد الايام التي تبثه قناة الايام الفضائية، ان “الحشد الشعبي والفتوى ابطلوا المشروع الامريكي الداعشي، وان […]

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