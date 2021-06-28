عاجل.. وزير الكهرباء يقدم استقالته لرئيس الوزراء

2021/06/28 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد النائب الصدري امجد العقابي، اليوم الإثين، تقديم وزير الكهرباء ماجد مهدي حنوش، استقالته لرئيس الوزراء قبل قليل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل..



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