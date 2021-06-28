الإعلام الأمني توجز حصيلة حملات أمنية في 3 محافظات

2021/06/28 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، القاء القبض على “ارهابيين” اثنين في بغداد وديالى وضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في الانبار. وذكر بيان للخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة لمفاصل الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – اقسام الاستخبارات العسكرية في قيادات عمليات بغداد وديالى والجزيرة …

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