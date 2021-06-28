2021/06/28 | 22:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، اليوم الاثنين، بالاشتراك مع قسم استخبارات الفرقة ومفارز الطائرات المسيرة من تنفيذ واجب دهم وتفتيش في وادي “ابو شحمة”والمناطق المحيطة ضمن ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.وقال بيان لخلية الاعلام الامني، ان “العملية اسفرت عن تدمير 3 أوكار تابعة للعصابات الإرهابية عثر بداخلها على مواد غذائية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 3 أوكار لـ”داعش” في كركوك first appeared on النور نيوز.

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