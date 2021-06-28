اللبنانيون يبحثون عن

2021/06/28 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتاد اللبنانيون في كثير من الأحيان أن يبحثوا عن طوق نجاة كُلّما ساءت بهم الأحوال واستشعروا بالخطر، وهو الحاصل اليوم مع استفحال الأزمة الاقتصادية التي جعلتهم عرضة لمخاطر كثيرة، بدأت تظهر شيئاً فشيئاً مع فقدان أموالهم وانقطاع الخدمات الأساسية، و"عجز" الدولة حيث تحوّل لبنان ليكون من أسوأ البلدان التي يُمكن العيش فيها، فيما هاجس الانفجار الاجتماعي يلوح في الأفق.

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