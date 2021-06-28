فلاحو الديوانية يتهمون الزراعة بـ

2021/06/28 | 23:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

اتهم المزراعون في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، وزارة الزراعة بـ"ازدواجية التعامل" معهم بشأن توزيع البذور اضافة للحصص المائية التي يستولي عليها متنفذون.

ويقول حميد الموسوي احد مزارعي قضاء البدير في محافظة الديوانية لـ(بغداد اليوم)، "نعاني من مسائل ومشاكل عديدة، اولها موضوع الحصص المائية فتجد ان المتنفذين واقاربهم يتجاوزون على حصصنا من خلال وضع "الماطورات" ويسحبون حصصنا المائية ولايستطيع احد ان يتكلم معهم ولا يستجيب أحد لاي شكوى".

ويضيف، "وبخصوص توزيع البذور والمستلزمات الزراعية والسماد الكيمياوي، فان هذا يخضع للتعامل الازدواجي ايضا، فالمتنفذون هم من يحصلون اولا ومن ثم الاخرون".

وتابع الموسوي، "وبعد كل هذه المعاناة وبعد الحصاد لاتدفع مستحقات الفلاح ويبقى ينتظر رحمة الحكومة".

أما المستشار الزراعي لمحافظ الديوانية موسى الرازقي فقال لـ(بغداد اليوم)، "نتابع عمل مديرية الزراعة ومديرية الموارد المائية ونجد انها تتعامل بانصاف مع الجميع، وما يقال عن وجود تعامل وافضلية للبعض هذا ليس بصحيح، فاذا حصلت حالة او حالتان فهذا لايعني انها طريقة عامة للتعامل، وهي مرفوضة بالتأكيد".

وأردف، "أما مسألة تجاوز البعض على الحصص المائية فهذا الامر موجود وبين فترة واخرى تنفذ الجهات المعنية حملة لرفع التجاوزات، وهذا يؤكد أن الحكومة المحلية تسعى لتطبيق القانون والعدالة على الجميع".

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